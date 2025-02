„Landflucht“ lässt den Speckgürtel weiter wachsen

Eines zeigt die Bevölkerungsbilanz der Statistik Austria für das weite Land ganz deutlich: Die Boom-Regionen grenzen allesamt an die Bundeshauptstadt. Die Bezirke Bruck an der Leitha (+14,42 %), Gänserndorf (+10,90 %) und Tulln (+10,42 %) schafften in den vergangenen zehn Jahren den Sprung über die 100.000-Einwohner-Marke. Auch die anderen Regionen im Wiener Umland weisen Bevölkerungszuwächse von mehr als 5 Prozent auf – mit Ausnahme von Mödling, was aber an den dortigen Grundstückspreisen liegen könnte.