Trübe Aussichten für den Arbeitsmarkt 2025

Weniger Jobs am Bau

Die Arbeitslosigkeit ist besonders bei Menschen ausländischer Herkunft (+13%) und bei unter 20-Jährige (+14%) gestiegen. Auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen ging nach oben (+7,4%). Weniger Jobs gab es im Vorjahr vor allem in der Warenherstellung, am Bau sowie im Bereich der sonstigen Dienstleistungen. Zuwächse bei den Beschäftigten verzeichnete man hingegen im Gesundheitsbereich, im öffentlichen Dienst und im Tourismus.