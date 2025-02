Legendäre „Wiesn-Babsi“ mit 49 an Krebs gestorben

Mit ihren strahlenden Augen, dem fröhlichen Lachen und Maßkrügen in der Hand strahlte sie pure Wiesn-Lebensfreude aus. Zeitungen in aller Welt druckten in den 2000er-Jahren Fotos von ihr, und plötzlich kannte man die junge Frau mit dem ansteckenden Lächeln auf der ganzen Welt. Sogar zur schönsten Deutschen wurde sie einmal gewählt, obwohl sie Österreicherin war.