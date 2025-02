Frau mit Messer: Zeugen filmen gefährliche Szene

Mitten in Wien-Meidling spielte sich am Mittwoch eine dramatische Szene ab: Eine offenbar psychisch beeinträchtigte Frau (59) sorgte für Angst und viel Aufmerksamkeit, als sie mit einem Messer wild in Richtung Passanten fuchtelte. Doch was machten die Schaulustigen? Sie zückten ihre Handys und filmten das gefährliche Spektakel!