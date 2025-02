Frau erschlagen: Verdächtiger „psychisch krank“

Am Dienstagabend trafen sich der 20-Jährige und sein späteres Opfer – wie berichtet – in dem Airbnb nahe dem Messezentrum. Offenbar sollte Suchtgift konsumiert werden, so die Polizei. Die Stimmung schlug allerdings rasch um, und die beiden gerieten offenbar in einen Streit, der schlussendlich fatal eskalierte.