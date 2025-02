Lena Hoschek verrät, was Frau am Ball trägt

Begeistert von neuen Entwicklungen

Das klingt nach viel Zuversicht. Und so stürzt sich die Designerin auch in das hinein, was sie erwiesenermaßen am besten kann: in die Arbeit. Immerhin entwirft sie auch jene Robe, die Christina Meinl morgen beim Ball der Wiener Kaffeesieder in der Hofburg tragen wird. Kurz vor dem Höhepunkt der Ballsaison, unserem Staatsgewalze, fragen wir die Expertin, was waren die Roben-Trends heuer? „Ich sehe mit Begeisterung, dass man eine größere Vielfalt an Abendkleidern auf den Bällen zu sehen bekommt. Was ganz stark im Fokus steht, ist eine betonte Taille. Es werden auch wieder opulentere Kleider getragen – ganz nach dem Motto „go bold or go home“. Was auch sehr ins Auge sticht ist, dass die Materialien edler und hochwertiger erscheinen, das ist eine tolle Entwicklung. Ein gelungener Ball-Look lebt aber nicht nur vom Kleid, auch die Accessoires müssen stimmen. Ich finde Taschen sind zu einem Ballkleid im Hintergrund zu halten. Im Alltag ist das oft ganz anders – da gilt die Tasche als Look-At-Me Accessoire - eine tolle Tasche, die das Outfit bestimmt. Auf einem Ball hingegen, geht die Tasche eher mit dem Kleid mit und zwar elegant und unauffällig. Bei Schuhen sollte man auch wenn man Highheels nicht gerne und gut trägt, auf jeden Fall auf schicke Ballerinas setzen. Es gibt mittlerweile sehr schöne, auch zu Ballkleidern gut passende Ballerinas“, erklärt die Expertin der Krone.