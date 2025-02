Per EU-Haftbefehl gesuchter Ungar festgenommen

Ein Mitfahndungsersuchen aus Ungarn brachte Fahnder des Landeskriminalamts Oberösterreich auf die Spur eines europaweit gesuchten Kriminellen. Der 42-Jährige konnte am Mittwoch in Linz aufgespürt und geschnappt werden. Er wartet nun in einer Zelle der Justizanstalt auf seine Auslieferung in die Heimat.