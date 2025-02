Sabalenka in Dubai erneut früh ausgeschieden!

Im Achtelfinale des WTA1000-Events in Dubai unterlag die Belarussin der Dänin Clara Tauson 3:6, 2:6. In der Vorwoche in Doha war Sabalenka zum Auftakt der russischen Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa unterlegen. Ende Jänner bei den Australian Open hatte die 26-Jährige als Titelverteidigerin im Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verloren.