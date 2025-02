Wenn der Parkplatz in Siedlungen zum Luxusgut wird

Für Menschen in der Innenstadt ist die Problematik nichts Neues: der tagtägliche Parkplatzdruck. Doch dass auch Bewohner neuer Wohnsiedlungen am Stadtrand fast täglich dem „Stellplatzroulette“ ausgesetzt sind und es oft nur von Glück abhängt, ob man einen Parkplatz in Wohnungsnähe bekommt, ist selten. An der Auhirschgasse in Pichling aber bittere Realität.