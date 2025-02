„Erwarte mir, dass Dinge reifer gehandhabt werden“

Endlich wieder Ligaalltag! Nach dem Aufbautraining sehnen die Kicker dem Frühjahrsstart schon wieder entgegen. „Vorbereitung ist natürlich schön und gut, aber wenn es um was geht, ist es schon was Anderes. Mein Gefühl ist sehr gut, wir haben viel Selbstvertrauen“, meint Mittelfeldspieler Valentin Sulzbacher. Der Oberösterreicher kann sich noch gut an sein erstes Duell mit dem kommenden Gegner Lafnitz erinnern. Am 18. April 2022 feierte er gegen die Steirer seine Zweitliga-Premiere und erzielte dabei einen Treffer. „Die Erinnerungen sind schon sehr stark. Es war mein Debüt in der Profiliga und dann ein Tor, natürlich ist es noch im Hinterkopf.“