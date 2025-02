28 Infektionen bei Rinder-TBC-Untersuchungen

Mehr TBC-Infektionen beim Rotwild

Als Schlüssel in der TBC-Bekämpfung bei Rindern gilt die Regulierung des Rotwildbestands, wird das Tuberkulose-Bakterium doch in den allermeisten Fällen vom Rotwild auf die Kühe übertragen. Im Rotwildbestand im Gebiet Bezau-Schönenbach (Bregenzerwald) wurden bereits in den vergangenen Jahren mit steigender Tendenz TBC-Fälle bei Rotwild festgestellt. Obwohl der Abschuss massiv erhöht wurde, nahm die Anzahl der Fälle stetig zu, zuletzt um 20 Prozent. Aus diesem Grund werde in diesem Gebiet noch heuer ein Bekämpfungsgebiet gemäß Rotwild-TBC-Verordnung eingerichtet, so Gantner. Infektionen bei Rotwild traten erstmals auch südlich der Ill auf. Mittlerweile wurden landesweit mehr als 900 Stück Rotwild untersucht, davon wurden 85 positiv getestet.