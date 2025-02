Süß! Heiratsantrag nach 75-jähriger Trennung

Hochzeit im kleinen Kreis

Im Dezember hielt Hassinger um die Hand der 93-Jährigen an. Joanne sagte sofort Ja. Einen Hochzeitstermin gibt es bisher nicht. Die Braut will etwas „Spontanes und im kleinsten Kreis“ organisieren. „Ich danke Gott für jeden Tag, an dem wir aufwachen und noch so mobil sein können.“ Ihr 91-jähriger Verlobter pflichtet ihr bei: „Wir haben einfach eine tolle Zeit miteinander und die werden wir nutzen!“