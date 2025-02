„Wir wollen Druck auf den KAC ausüben“

Während Graz, Fehervar, Linz und Villach noch bis zum Freitag über ihren Chancen für die Top 6 brüten, können die Eisbullen bereits heute in der Causa „Platz zwei und Champions League-Ticket“ Nägel mit Köpfen machen. Dazu muss heute daheim im letzten Eishockeyliga-Nachtrag ein Dreier, also ein Sieg nach regulärer Spielzeit, gelingen. „Wieder europäisch vertreten sein, ist ein großes Ziel unseres Klubs. Wir wollen aber auch Druck auf den KAC ausüben, denn auch der erste Platz ist noch in Reichweite“, betont Bulls-Defender Paul Stapelfeldt, der daher nur einen Ansatz fürs Grunddurchgangsfinish sieht: „Mit maximalem Fokus, maximaler Energie.“ Auch Niki Kraus, der wie mehrere Eisbullen verkühlt ist, aber spielen wird, sagt klar: „Was in unserer Hand liegt, wollen wir unbedingt erreichen. Dann schauen wir, was am Ende im Duell mit KAC herauskommt.“