Bewegende Auslands-Karriere: Vom Löwen zum Fohlen

Vom Löwen zum Fohlen! Auf tierische Art und Weise könnte man die Fußball-Karriere von Martin Stranzl kurz und kompakt zusammenfassen. Der gebürtige Burgenländer wagt schon im Teenager-Alter den Weg ins Ausland, eine Profi-Station in Österreich steht beim heute 44-Jährigen nicht zu Buche. Stattdessen macht er sich in Deutschland und Russland einen Namen, auch für das ÖFB-Team spielt er über 50 Mal. In „Legionär on air“ spricht er unter anderem über Trainerlegenden, russisches Flair und die Europameisterschaft 2008 im eigenen Land.