Jetzt nimmt FIS Hinzenbach genau unter die Lupe

Hinzenbachs Ok-Chef Bernhard Zauner ist vor dem Weltcup-Doppel im Skispringen am kommenden Wochenende in der Energie-AG-Arena überzeugt: „Jaci Seifriedsberger ist super in Form und kann in Hinzenbach gewinnen“, so Zauner, der als Obmann des Veranstalters die Karriere der 34-Jährigen seit 1998 genau verfolgt: „Jaci ist schon mit sieben durch ihr Talent aufgefallen und war bei den Burschen gefürchtet“, lacht Zauner, der sich auf ein Skisprungfest freut.