Ist die Wiener Küche noch zu retten?

Dobcaks Analyse: „Die klassische Wiener Küche war ja ursprünglich stark von den Kronländern der Monarchie beeinflusst. Ich sag ja immer: Der wahre Big Apple ist Wien. Da hat es New York noch gar nicht gegeben, waren wir schon eine Vielvölkerstadt. Und das merkt man natürlich an der Wiener Küche. Die hat sich aber in den letzten Jahren insofern entwickelt, weil sich ja auch die Ernährungsgewohnheiten etwas geändert haben. Von der Natur her bietet die Wiener Küche zum Beispiel Böhmische Knödel. Oder das panierte Wiener Schnitzel. Das ist ja an sich eine sehr fettreiche, schwere Küche. Das war noch bis in die 80er, 90er-Jahre in Ordnung. Doch dann hat sich das Mindset sehr geändert. Vor allem bei der jüngeren Generation. Vegetarisch und vegan kam dazu. Es ist schon so, dass sich die Wiener Küche anpassen muss. Aber sich auch schon angepasst hat.“