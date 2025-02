„Nach dem Derbysieg schwebt jeder zum Training!“

Violett bleibt auch nach 18 Runden in der Bundesliga Modefarbe! Die Elf von Trainer Stephan Helm ist nach dem 2:1-Heimsieg im Derby gegen Rapid bereits seit zwölf Spielen unbesiegt. Jetzt sollen in den letzten vier Runden des Grunddurchgangs so viele Punkte wie möglich geholt werden. Bei uns im „krone.tv“-Sporttalk spricht der Burgenländer über die Ziele der Veilchen.