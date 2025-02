23-jähriger Wiener Mikael bei „Too Hot To Handle“

Das Konzept der Show ist rasch erzählt: Junge attraktive Kandidaten denken, sie sind bei einer sexy Partyshow zu Gast, tatsächlich sind die Regeln der Realitysendung dann aber so, dass Küsse, Sex und alles dazwischen verboten ist. Wer dagegen verstößt, minimiert das Preisgeld von 200.000 Euro. Für Österreich geht in der zweiten Staffel von „Too Hot To Handle Germany“ der 23-jährige Mikael an den Start. Wir haben Ihn nach dieser Erfahrung zum Interview getroffen.