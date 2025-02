Mit dem E-Bus in das Herz der Liebeshungrigen

In der Rolle des mit Liebespfeilen schießenden Amors fand die 34-Jährige schnell Gefallen. „Ich habe mit allen mitgefiebert und mir selbst Gedanken gemacht, wen ich aufgrund welcher Antworten wählen würde. Das Schöne am Dreh war, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich alle mitmachten, um die große Liebe zu finden. Es war von allen ein ehrliches Interesse vorhanden und deshalb war es für mich auch eine so große Ehre, die Menschen auf dieser Suche begleiten zu dürfen. Es müssen dann auch nicht immer die Hochzeitsglocken läuten, manchmal reicht es auch, wenn sich jemand für eine nette Zeit kennenlernt.“ Mit ihren persönlichen Tipps lag Ritschl während der Fahrt nicht immer, aber doch immer wieder richtig.