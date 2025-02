Ein Spanier in Vöslau: Sebastia Salvat im Portrait

Spanisches Flair im krone.tv-Studio! Sebastia Salvat steht mit den JAGS aus Vöslau aktuell auf dem sechsten Tabellenrang der HLA Meisterliga. In „Handball – Das Magazin“ (im Video) spricht der gebürtige Katalane über die bisherige Zeit in Niederösterreich, ambitionierte Saison-Ziele und warum der FC Barcelona im Klubfußball am Ende Meister werden wird.