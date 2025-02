Real, ManCity, PSG und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Der Kracher der Fußball-Champions-League, Real Madrid gegen Manchester City, geht in die zweite Runde der Achtelfinal-Play-offs. Um weiter königlich zu bleiben, muss das strauchelnde City heute gegen das „weiße Ballett“ in Madrid den 2:3-Rückstand aufholen. Mit „einem Prozent“ schätzte City-Coach Pep Guardiola die Chance ein, dass seine „Sky Blues“ das Achtelfinale erreichen. Das 4:0 gegen Newcastle United am vergangenen Samstag gibt den Citizens zwar ein wenig Selbstvertrauen, allzu hoch wollte der Katalane den Sieg aber nicht hängen: „Das wird die Meinung, die Realität nicht ändern. Aber natürlich ist es besser, mit diesem Ergebnis nach Madrid zu reisen.“ Neben dem enttäuschenden vierten Platz in der englischen Premier League, 16 Zähler hinter Spitzenreiter Liverpool, stehen diese Saison nur drei Siege in neun CL-Spielen zu Buche. Es wäre zudem das erste Ausscheiden vor der K.o.-Phase seit zwölf Jahren.