Häftling versteckt sich unter Bett seiner Freundin

Ein Gefangener der Justizanstalt Ried (OÖ) hat am Sonntag einen Ausgang aus dieser allzu sehr ausgekostet: Als er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht in seine Zelle zurückgekehrt war, leitete die Polizei eine Fahndung ein. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd fanden Beamte den 35-Jährigen: Er hatte sich in der Wohnung seiner Freundin unter dem Bett versteckt.