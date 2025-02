„Zustand kritisch“: Bangen um abgestürztes Mädchen

Mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 4 wurde die zwölfjährige Deutsche am späten Samstagnachmittag in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wird das Mädchen seither auf der Intensivstation medizinisch behandelt. Es befindet sich „nach wie vor in kritischem Zustand“, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Montagvormittag zur APA.