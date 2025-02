Pkw in Graben gelenkt – zweiter Lenker fuhr davon

Brenzlige Minuten erlebte ein 47-jähriger Türke, der am Freitagabend mit seinem Pkw auf der Mieminger Straße in Obsteig (Bezirk Imst) unterwegs war. Weil er einen Frontalzusammenstoß vermeiden wollte, fuhr er mit seinem Auto in einen Graben. Der zweite Lenker fuhr davon. Die Tiroler Polizei sucht nach Zeugen.