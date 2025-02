Vaterschaft kann junge Serien-Straftäter stoppen

Was soll aus diesem bereits vorbestraften Teenager bloß noch werden? Der renommierte Linzer Strafrechtsexperte Alois Birklbauer hat eine überraschende Antwort parat: „Es gibt in Deutschland Langzeitstudien, die sich mit solchen jugendlichen Intensivstraftätern befasst haben. Es gibt immer wieder einen sogenannten ,spontanen Kriminalitätsabbruch’. Das bedeutet, dass solche problematischen Jugendlichen oft Anfang 20 ihr Verhalten radikal ändern. Sei es, weil sie eine Freundin finden, die ihnen Halt gibt, oder weil sie Vater werden. Es hängt halt immer sehr viel vom sozialen Umfeld ab. Und dafür, ob so eine Stabilisierung gelingt, gibt es leider kein Patentrezept.“