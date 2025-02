Ostapenko stoppt Mega-Siegeslauf von Swiatek

Seit ihrem Zweitrunden-Out im Februar 2020 hatte Swiatek in Katar 17 Siege – zwei per w.o. – aneinandergereiht. Gegen Ostapenko hatte sie auch in den vier Duellen davor freilich nie gewonnen. Die Baltin stellte gleich auf 2:0 und brachte diesen Bonus zur Satzführung über die Distanz. Im zweiten Durchgang stürmte die French-Open-Siegerin 2017 auf 4:0 davon. Swiatek ließ sich zu einem Racketwurf hinreißen, die 23-Jährige bleibt heuer weiter ohne Turniersieg. „Ich war ziemlich zuversichtlich, da ich weiß, wie ich gegen sie spielen muss“, sagte Ostapenko.