In Stadt: „Mittelschulen schließen Kinder aus“

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sollen Mittelschulen und Gymnasien enger zusammenrücken. Wie berichtet, setzt die zuständige Vize-BM Elisabeth Mayr (SPÖ) dazu eine Initiative. Der Hintergrund: Jedes Jahr nach den Semesterferien beginnt der Run auf die Gymnasien und in Familien spielen sich Dramen ab, wenn Kinder keinen Platz ergattern. Der Innsbrucker Vorstoß ist auch als Signal an den Bund gedacht, die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen anzudenken.