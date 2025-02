Auf Schneefall folgen die ersten Frühlingsboten

In den Bergen bleibt es winterlich

Besonders in den Bergen stehen die Chancen aber gut, dass sich der Neuschnee von Freitag länger halten wird. „Dort wird es in den kommenden Tag ziemlich kalt bleiben“, sagt Brandes im Gespräch mit der „Krone“. Aber in den Tallagen Kärntens geht es dem Schnee an den Kragen. „Zur Wochenmitte könnten die Temperaturen ansteigen und sich in einem zweistelligen Bereich einpendeln.“ Und damit dürfte die weiße Winterpracht rasch Geschichte sein.