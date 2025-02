250.000 Euro Schaden nach Brand: „Schaffen das!“

Mit einem Vorderlader-Revolver wie einst im Wilden Westen hatte im Juli 2024 ein 80-Jähriger am Landeshauptschießstand Auerhahn in Linz-Ebelsberg seine Schießkünste geübt, ehe sich durch ein Missgeschick ein folgenschwerer Unfall ereignete. Denn als der Schütze seine Waffe senkte, fiel restliches Schwarzpulver aus dem Lauf auf den Boden und entzündete Pulverreste, die sich in Spalten des Holzbodens angesammelt hatten.