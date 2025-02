OÖ: Stromausfall sorgte für Feuer beim Tierarzt

In Fischlham, Roitham und Bad Wimsbach-Neydharting (OÖ) gibt's aktuell keinen Strom. Warum weiß noch niemand. Doch es gibt schon eine handfeste Auswirkung. Weil der Strom weg war, kam es in einer Tierarztpraxis in Fischlham nämlich zu einem Feuer. Aber nicht, warum man denken könnte.