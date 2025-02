Verrückt! Sturm-Ikone steigt in den Box-Ring

Das wird ein Spektakel! Am 26. April steigt in der Liebenauer Eishalle in Graz das schon zur Tradition gewordene Branchen-Boxen, wo Amateure in den Ring steigen. Mittendrin statt nur dabei: Mario Haas! Der Bomber als Boxer. Seinen Star-Auftritt nimmt die schwarze Legende ernst, drei- bis viermal pro Woche steht Haas zurzeit im Ring, schuftet für die Box-Premiere. „Mit dem Training als Fußball-Profi kann man das nicht vergleichen, dieses Intervalltraining ist extrem intensiv“, sagt der 50-Jährige.