Chile: Kajakfahrer kurzzeitig von Wal verschluckt

Wal hat Kajakfahrer wohl gar nicht bemerkt

Der Meeresbiologin Maria José Pérez von der Universität von Chile zufolge sind Vorfälle wie diese „sehr selten“. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP vermutete sie, dass das Kajak „genau in der Futterstelle des Wals“ mit Krill oder Fisch gelegen habe. So sei in der Aufnahme zu sehen gewesen, wie der Wal „seitlich mit offenem Maul an die Oberfläche kam“. Wahrscheinlich habe der Meeressäuger das kleine Boot gar nicht bemerkt.