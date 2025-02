Kanye West und Bianca Censori lassen sich scheiden

Kein Rosenkrieg in Sicht

Den vielen Geschmacklosigkeiten zum Trotz dürfte die Trennung im Guten erfolgt sein, berichtet die „Daily Mail“. Kanye West soll für seine Bianca eine Abfindung in Höhe von fünf Millionen Dollar (zirka 4,8 Millionen Euro) springen lassen. Wie ein Insider gegenüber der „Daily Mail“ verriet, dürfte die Scheidung bereits in den nächsten Tagen eingereicht werden.