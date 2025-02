Radklammer konnte „rollende Bombe“ nicht stoppen

Doch warum werden Lkw überhaupt aus dem Verkehr gezogen?

Scherleitner kennt die Sünden der Frächter und ihrer Lenker nur allzu gut: „Das meiste erwischen wir in der Kontrollstelle in Kematen am Innbach, wo wir eine Prüfgrube und einen Bremsenprüfstand haben: durchgerostete Rahmen, bis auf das Gewebe abgefahrene Reifen oder rausgeschnittene Dieselpartikelfilter sind häufig. Oft wird anstatt des Filters ein Rohr eingesetzt, oder die Filter werden durchgeschlagen und wieder eingesetzt. Beim Abgaswert fällt das dann auf.“