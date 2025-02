Wirtschaftsgebäude brannte lichterloh

Warum in dem Gebäude eines Baumaschinenverleihs ein Brand ausgebrochen ist, ist zur Stunde noch unklar. Seit halb 12 Uhr versuchen die Feuerwehren aus Jois, Neusiedl am See, Bruckneudorf, Parndorf, Weiden am See, Winden am See das Feuer zu löschen. Sie sind mit 80 Mann und 20 Fahrzeugen vor Ort.