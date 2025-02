Jungbullen stehen nach Kraftakt im Achtelfinale

Die Jungbullen drückten in der RB Akademie von Beginn an aufs Tempo und kamen in der ersten Halbzeit zu mehreren guten Chancen. Doch weder Murillo noch Trummer oder Top-Knipser Verhounig konnten die Möglichkeiten in Zählbares ummünzen. Die Gäste aus Schottland setzten auf Umschaltmomente, wurden dabei jedoch nicht zwingend. Hinten warfen sie sich aber in alles rein, so blieb es zur Halbzeit beim 0:0.