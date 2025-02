Burgenland setzt jetzt auch auf Biber statt Bagger

Sie sind herzig und bereiten dennoch viel Kopfzerbrechen: Die Rede ist von den Bibern. Im Burgenland hat man dieser Tage mit Blick auf so manche Gemeinde weniger Freude mit den süßen Nagern. Für Schlagzeilen sorgen die Baumeister der Natur derzeit auch in Tschechien. Unbeeindruckt von Genehmigungsverfahren hat eine Biberfamilie dort einen Damm gebaut und so ein Sumpfgebiet geschaffen und damit gratis ein ohnehin geplantes Renaturierungsprojekt verwirklicht, welches mit 1,2 Millionen Euro budgetiert gewesen wäre.