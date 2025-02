Nobelpreisträger sorgt für Schüler-Ansturm auf Uni

Dadurch, dass er 1945 in Ried/Innkreis geboren und die ersten zwei Lebensjahre in Oberösterreich aufgewachsen sei, verspüre er hier heimatliche Gefühle. Außerdem würden die Wurzeln des väterlichen Zweigs seiner Familie hier liegen. „Ich fühle mich aber auch in NÖ, Wien, Tirol und Amerika daheim, wo ich später überall gelebt hab’.“