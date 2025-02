Heilwig Pfanzelter: „Die Partys gehören dazu!“

„Darüber denke ich nicht nach“

„Tanzen ist ja nicht nur eine Schrittfolge auswendig lernen, es geht ja auch darum ausgeglichen und im Hier und Jetzt zu sein!“ Und genau dort ist sie auch. Bereits seit 20 Jahren macht sie regelmäßig Yoga und meditiert viel: „Das hält natürlich fit und beweglich“, und darum will sie auch feiern, wie es alle anderen tun: „Das gehört doch dazu. Also feiern finde ich was ganz Wichtiges im Leben. Sich über einen gemeinsamen Erfolg zu freuen, finde ich ganz, ganz wichtig! Über das Alter denke ich wirklich überhaupt nicht nach. Ich arbeite ja auch mit jüngeren Klienten und was in meinem Geburtsschein steht, und wie ich mich fühle, ist etwas ganz anderes. Und ich fühle mich definitiv nicht alt!“