Steirer gibt Tipps: Fit und schlank in zehn Wochen

Die Idee zum Buch hatte Johannes Fink gemeinsam mit seiner Frau auf einer Radreise nach Spanien. „Ich wollte mehr Personen mit meiner Vorstellung von ganzheitlicher Gesundheit erreichen“, erzählt der 44-Jährige. Und so brachte der praktizierende Masseur seine Gedanken zu Blatt, die mittlerweile in gebundener Form in seiner Praxis in Kalsdorf und online erhältlich sind.