Starkes Reisewochenende steht Salzburg bevor

Das Szenario kennen die Salzburger schon ganz genau. Auf der Tauernautobahn A10 und auch in den Anrainergemeinden geht am Reisesamstag gar nichts mehr. Verzögerungen von mehr als einer Stunde sind da schon ein Normalzustand. Noch bis zum Sommer wird die Tunnelkette zwischen Golling und Werfen saniert und ist daher nur einspurig befahrbar. Immer wieder kommt es in dem Abschnitt auch zu Unfällen, was die Wartzeiten dann drastisch ansteigen lässt.