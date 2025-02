Urlauber-Verkehr und Baustellen: Stau auf der A10

Es herrscht am Samstag wieder Stau auf der A10 zwischen Golling und Werfen in beiden Richtungen. Autofahrer müssen sich in beiden Richtungen in Geduld üben, spricht der ÖAMTC von rund einer Stunde Zeitverlust. Zudem staut es sich auch auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) in Richtung St. Johann und auf der Salzachtalstraße (B159) zwischen Bischofshofen und Golling. Stockend verläuft der Verkehr auch auf der deutschen A8 bei Bad Reichenhall nahe der Salzburger Landesgrenze.