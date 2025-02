Einigung bei Lärm-Prozess um Verschiebebahnhof

ÖBB über Einigung erfreut

Franz Hammerschmid von der ÖBB Infrastruktur AG freut sich über die Einigung: „Im Sinne der Anrainer haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen am Verschiebebahnhof Graz-Gösting umgesetzt und die Geräuschkulisse deutlich reduziert, damit ein gutes Miteinander auch in Zukunft möglich ist. Dazu zählen etwa die Errichtung von neuen Lärmschutzwänden, die Erhöhung einer bestehenden Lärmschutzwand und der Einbau einer Schmiermittelanlage zur Reduktion der Geräusch-Emissionen direkt an der Talbremse.“