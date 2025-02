René Benko: Der gefallene Luxusliebhaber

In der heutigen „Club 3“-Spezialsendung blicken wir hinter die Fassade des Pleitiers René Benko. Wie tickt das einstige Wunderwuzzi aus Tirol? In der Sendung diskutieren Rainer Fleckl, der Aufdecker der größten Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, Wolfgang Peschorn, Anwalt der Republik, und Jürgen Eisserer, Rhetorik- und Medientrainer, über dieses schwer durchschaubare Kartenhaus. Moderatorin Tanja Pfaffeneder führt durch die Sendung aus dem Wiener Grand Hotel.