Drogenschmuggel explodierte in unerwarteter Weise

Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis – das ist in Bayern inzwischen legal. Zumindest unter engen gesetzlichen Vorgaben. Doch hat dies eine Folge, mit der wohl niemand gerechnet hatte: Der Drogenschmuggel von Oberösterreich nach Bayern ist extrem gestiegen, während die erwartete Explosion in die andere Richtung viel unspektakulärer ausgefallen ist. „Weil der Drogenbesitz für Österreicher in Bayern weiter verboten ist, bleibt der Einkauf illegal“, erklärt man bei der Polizei, warum sich die Mühl- und Innviertler in Bayern nicht bis zu der Freigrenze von 25 Gramm einfach „eindecken“ können.