Mord in Baden ++ Teichtmeister muss zahlen

Am Montag fanden Beamte der Polizei die Leiche einer älteren Dame in ihrer Wohnung in Baden. Und: Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss seinem früheren Arbeitgeber mehr Schadenersatz als der ursprünglich angesetzten knapp 20.000 Euro leisten. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 11. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.