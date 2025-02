„Die Gemeinden können einfach nicht mehr“

Deshalb will die blau-schwarze Koalition mit der neuen Bundesregierung auch vorzeitig über eine Neuregelung des Finanzausgleichs – eigentlich wäre das ja erst 2028 geplant. „Das ist natürlich zu begrüßen“, sagt dazu SPÖ-Mandatar Wolfgang Dolesch. „Die Steiermark war diesbezüglich immer solidarisch. Als die Textilindustrie in Vorarlberg niederging, oder auch als es galt die Bergbauerndörfer in Tirol wieder aufzupäppeln. Als aber die Industrie in der Obersteiermark zu Boden ging, war es mit der Solidarität plötzlich vorbei.“