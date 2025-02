Junge Kletterin von Stein getroffen – bewusstlos

Zu dem dramatischen Zwischenfall kam es im Klettergarten „Adolari“ in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel). Während der junge Mann im Vorstieg kletterte, sei er von der 28-Jährigen gesichert worden. „Als er sich in etwa zwölf bis 15 Metern Höhe befand, stieg er mit dem rechten Fuß auf einen Tritt, der plötzlich ausbrach“, heißt es vonseiten der Polizei.