Rihanna beweist: So cool ist Schlumpfine-Wäsche!

A$AP Rocky vor Gericht

Der Rapper steht zurzeit in Los Angeles vor Gericht. Er ist angeklagt, 2021 auf seinen einstigen guten Freund Terell Ephron (er rappt unter dem Namen A$AP Relli) geschossen und ihn an der Hand getroffen zu haben. Rihanna saß bislang an allen vier Prozesstagen mit im Saal, neben Mayers‘ Mutter und Schwester.