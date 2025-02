Angeklagter posierte mit Nazi-Symbolen

Ich bereue meine Taten zutiefst und hoffe, Sie sehen, dass ich mich bessere“, so der bislang Unbescholtene in seinem Schlusswort, ehe sich der Senat zur Urteilsfindung zurückzieht. Bis zu fünf Jahre Haft drohen dem 41-Jährigen für die von ihm begangenen Verbrechen gegen das Verbotsgesetz. Staatsanwältin Konstanze Erath, die zu Beginn der Verhandlung von einem „Potpourri“ an Straftaten gesprochen hatte, legte dem Beschuldigten zur Last, sich von 2017 bis 2024 in Frastanz und anderen Orten nationalsozialistisch betätigt zu haben.